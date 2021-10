Kloosterkerk loopt vol voor nieuwe traditie van Allerzielenconcert

Ontvoering en mishande­ling: Facebookru­zie loopt volledig uit de hand

27 oktober Een confrontatie over berichten op Facebook zou begin dit jaar flink uit de hand zijn gelopen in een woning aan de Pluvierstraat in Den Haag. Peter T. (43) en Nico du P. (37) zouden een bekende van hen en zijn vrouw hebben ontvoerd en mishandeld. Beiden ontkenden dat stellig. Toch werd woensdag in de Haagse rechtbank een celstraf van 3,5 jaar tegen T. geëist. Tegen Du P. werd 3,5 cel waarvan een jaar voorwaardelijk geëist.