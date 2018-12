Kluis uit water aan Goudriaankade gehaald

De brandkast had geen deur meer en is zonder inhoud teruggevonden. De politie doet onderzoek naar de zaak.



De brandweer rukte met gepaste spoed uit naar de locatie. Brandweerlieden schoten met een kraan te hulp op verzoek van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie. Dat team komt gewoonlijk in actie voor zoekacties naar vermiste personen in het water.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!