Klusser vindt mogelijk explosief in woning Nobelstraat

Het is januari… en de paaseitjes zijn alweer te koop in Den Haag

19 januari Terwijl er in de ene winkel nog kerstchocolade in de uitverkoop ligt, is in de andere alweer de volgende feestdaglekkernij te vinden. Het is pas januari, maar mediapartner indebuurt Den Haag spotte deze week al de eerste zakken paaseitjes in het Haagse centrum.