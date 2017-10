Knaaghof dolblij met nieuwe fiets nadat oude is gestolen

De knaaghofmedewerkers ontdekten gisteren dat hun fiets was gestolen. Op die oude fiets reden vrijwilligers elke dag naar een supermarkt in Rijswijk om overgebleven groente op te halen. ,,Dankzij Ecoplaza hebben we dagelijks vers groenvoer voor onze dieren’’, zegt beheerder Merel Pieneman van Het Knaaghof. ,,We krijgen ook een keer in de week groente van super Hoogvliet om de hoek.''