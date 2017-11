Knalvrije zones in veel meer Haagse wijken

Den Haag hield in de zomer een grote bewonersenquête over vuurwerk. 13.000 Hagenaars deden mee. Conclusie: een vuurwerkvrij gebied is alleen op ‘hyperlokale’ schaal mogelijk. Complete stadsdelen knalvrij verklaren zit er niet in. Daarvoor is de verdeeldheid te groot. Volgens Krikke zijn onderlinge afspraken prima te maken. ,,Er zijn plekken, zoals speeltuinen of bepaalde pleintjes, waarover mensen het snel eens kunnen worden.’’ De vrijwillige gebieden komen naast de 23 bestaande officiële vuurwerkvrije zones rond scholen, ziekenhuizen en kinderboerderijen. Daar wordt wel gehandhaafd door de autoriteiten.



Morgenavond praat de gemeenteraad over de plannen voor de jaarwisseling. Er is veel steun voor de proef met vrijwillige vuurwerkvrije zones, al vrezen sommige partijen voor burenruzies. ,,Vuurwerkvrije zones op kartonnen borden?’’, zei PVV-raadslid André Elissen. ,,Dat is bijna vragen om vuur. En er wordt niet gehandhaafd. Oftewel: burgers, zoek het zelf maar uit!’’



De toekomst van het consumentenvuurwerk is onzeker. Experts pleiten voor een verbod. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt ‘de risico’s van het vuurwerk. Vrijdagochtend komt de OVV met haar rapport.