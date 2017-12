KNMI waarschuwt automobilisten vanwege dichte mist

Hans Vandenburg (Gruppo Sportivo) gaat letterlijk ‘Back to 78’

1 december Welke muziekliefhebber van 50 jaar en ouder heeft hem destijds niet gedraaid: het album Back to 78 van Gruppo Sportivo. De plaat met liedjes als Hey Girl, Tokyo en The Pogo Never Stops leverde de Haagse band eind jaren 70 succes op tot ver buiten de landsgrenzen. Iconisch was de platenhoes met het ronde label waarop zanger Hans Vandenburg poedelnaakt uit een Haagse woning stapte, kennelijk betrapt op een slippertje met zijn buurvrouw. Zijn edele delen gingen keurig verborgen in het gaatje van de plaat, maar daarin lag ook de grap van deze hoesfoto. Door de lp op de pick-up te leggen kreeg de zanger een erectie toebedeeld van buitenproportionele grootte.