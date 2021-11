KNRM doet oproep na opvallend veel zelfdodingen in zee: ‘Geef extra aandacht aan naasten’

Jonge vrouwen en queers in Den Haag bijna dagelijks lastigge­val­len, gemeente vraagt intimida­tie te melden

Bijna de helft van de jonge vrouwen en mensen met een andere dan heteroseksuele geaardheid wordt in Den Haag lastiggevallen. Nastaren, fluiten, maar soms ook in het nauw drijven: het komt allemaal voor en het gebeurt ook frequent. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. Veel vervelend gedrag ondervinden de slachtoffers in de eigen woonomgeving.

