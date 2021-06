KNRM en helikopter zoeken naar ‘vermiste’ jongen die kleren achter liet op strand, maar hij was al thuis

Rasenter­tai­ner Robert Kreis (72) speelt grootste theaters van Duitsland plat, maar hier kent niemand hem

8:32 ‘Jouw leven is theater’, zei zijn moeder vaak tegen hem. In alles ademt Robert Kreis (72) inderdaad theater. Hij is welbespraakt, gesoigneerd, vriendelijk en bescheiden. Een variété-artiest van een uitstervend ras die in zijn lange carrière meer dan 7500 voorstellingen heeft gegeven. In Duitsland trekt hij volle zalen, in zijn eigen stad Den Haag kent bijna niemand hem.