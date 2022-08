KNRM rukt uit voor schip met motorproblemen, dat ook nog eens met ductape aan elkaar hangt

Reddings­bri­ga­de en KNRM hebben handen vol tijdens voorlopig laatste echte stranddag

De hitte zorgde er zondag niet alleen voor dat het op het strand van Scheveningen heel druk was, ook de Reddingsbrigade had zijn handen vol aan de vele bezoekers die in de zee in nood kwamen. De brigade moest meerdere keren in actie komen en kreeg daarbij hulp van de KNRM.

15 augustus