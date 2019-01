KNRM zoekt vrijwilligers na ‘drukste jaar ooit’

De reddingsdiensten rukten in 2018 39 keer uit voor een persoon te water. Dat deden ze 47 keer voor recreatievaartuigen in nood en 26 keer voor surfers die hulp nodig hadden. Ook schoot de KNRM te hulp bij prominente voorvallen als de dodelijke aanvaring tussen twee boten in de haven tijdens de Volvo Ocean Race en de zoektocht naar een uiteindelijk overleden kitesurfer.



De laatste jaren is een stijgende lijn te zien in het aantal hulpaanvragen dat binnenkomt. In 2018 waren dat er 16 meer dan in het jaar daarvoor. ,,Deze toename is onder andere toe te schrijven aan het toegenomen aanvragen voor gewondentransport vanaf het strand door onze kusthulpverleningstruck”, zegt woordvoerder Arie Verbaan. ,,Steeds vaker ontvangen we alarmmeldingen op plekken waar de reguliere ambulance niet bij kan.”