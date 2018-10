Knuffelactie voor kinderen die met kerst in ziekenhuis liggen

In het Omniversum gaat morgen gaat de familiefilm ‘Pandas, A New Story’ in première en is tevens de aftrap van ‘De Grote Kerst Knuffelactie’. De Computerwacht uit Bodegraven, Santas Koffie uit Rotterdam en Multi-Clean uit Poeldijk sponsoren de knuffels omdat ze de actie een sympathiek gebaar vinden. Ook het Juliana Kinderziekenhuis is enthousiast en noemt het ‘een lieve actie’.



De Grote Kerst Knuffelactie loopt van 9 oktober tot en met 20 december.



