‘Knuffelregen’ voor zieke kinderen tijdens Feyenoord-ADO Den Haag

In de 12e minuut van de wedstrijd gooiden de ADO-fans vanmiddag zo'n 4.000 knuffels naar beneden, in het vak waar de zieke kinderen zaten. ADO-trainer Fons Groenendijk liet vooraf al weten tijdens de wedstrijd even opzij te zullen kijken. ,,Een geweldig initiatief, ik zal er zeker even naar kijken”, zei hij eerder in deze krant. ,,Ik vind dit soort dingen hartstikke mooi. Het geeft aan wat voor club ADO ook kan zijn en dat is alleen maar goed.”