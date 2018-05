Koekeloeren in tuin van de verzamelaar

In de zijvleugel van de villa worden de bezoekers onthaald op thee en koek. Zoals dat ook in het museum gebeurt, gaat dat op heel elegante wijze met veel vriendelijk en onberispelijk gekleed personeel. De 75 deelnemers maken in vijf groepen verschillende ronden zodat niemand elkaar in de weg loopt. Onze gids is duidelijk aangestoken door het enthousiasme van Joop van Caldenborgh en zijn enorme collectie moderne en hedendaagse kunst van vaak wereldberoemde kunstenaars. ,,Ik doe deze rondleidingen sinds 2000 en elk jaar denk ik weer 'moet ik het nu wel of niet gaan doen''', zegt ze bij de introductie. ,,Maar het voelt elke keer als thuiskomen zodra het seizoen begint.''



Onze gids wil haar gasten langs alle zestig sculpturen van de beeldentuin voeren. Het tijdschema is strak want twee uur later wacht in dezelfde ontvangstruimte naast de villa een glaasje wijn en hapje en uiteraard de mogelijkheid iets te kopen in de winkel, zoals de fraaie catalogus waarin alle buitenkunstwerken nog eens staan beschreven.



,,De leukste huisregel is dat u bijna alle beelden mag aanraken'', zegt ze. ,,Sterker nog, de beleving wordt vaak intenser als u de beelden ook daadwerkelijk aanraakt.''



En zo gaan we op pad, via de zonnige weide waar het beeld van een slapende man staat van de Duitse kunstenares Petra Morenzi door een stuk oerduinen met een imposante gestalte van Armando. Naast het woonhuis wacht een drollig - echt - kippenhok dat Atelier Van Lieshout bouwde rond een afgedankte auto. Grote kunstenaars als Henry Moore, Sol LeWitt en Carel Visser duiken op. Een aantal werken is speciaal voor de tuin gemaakt, zoals de bronzen appelboom met rode Wedgwood appeltjes van Anya Gallaccio. ,,We zijn te gast op het privéterrein van de heer Van Caldenborgh, dus we kunnen hier niet altijd rondlopen'', zegt Barbara Bos. ,,De drempel is de donderdagmiddag. Die moet je dus echt vrij maken om dit te zien.''



Ga voor reserveringen naar de site voorlinden.nl.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!