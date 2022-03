Koelbloedige moorden in 1976: Lichamen van taxichauffeur en rechercheur gevonden op vuilstort

Plaats Delict Onrust in piraten­hoofd­stad Den Haag brak uit toen illegale zenders werden opgerold

Het was op 22 september 1981 even onrustig in de Van Mierisstraat, hartje Schilderswijk. Tientallen mensen gingen de straat op om te protesteren tegen het oprollen van piratenzenders waar ze graag naar luisterden. De Radio Controle Dienst en de politie wilden de illegale zenders uit de lucht halen. Voor de zoveelste keer.

