Koelelement in de broek: Zo gaat werkend Den Haag met de hitte om

Roy zorgt er al 27 jaar voor dat de straten in het centrum van Den Haag schoon zijn én blijven. Hij verwisselt vuilniszakken, veegt stoepen schoon en haalt met zijn prikker plastic en papier weg. Bij extreme sneeuwval of regenbuien wordt er niet gewerkt, maar nu het bloedheet is gaan de werkzaamheden gewoon door. ,,Maar we beginnen een uurtje eerder, namelijk om 6.45 uur. En we stoppen al om 14.45 uur in plaats van om 15.45 uur’', vertelt hij. ,,Dat scheelt, want zo zijn we niet op het heetst van de dag bezig.” Een petje en een zonnebril beschermen Roy tegen de zon. Zijn lange zwarte broek, dáár is hij minder blij mee. ,,Ik heb weleens gevraagd of ik een korte brioek aan mocht, maar dat was helaas geen optie.’' Dus drinkt hij maar wat extra water en pauzeert hij zo nu en dan in de schaduw. Dan is het allemaal best te doen. ,,Ach, ik ben niet zo klager.’’