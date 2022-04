Koerden voeren al 40 jaar actie: probleem is nooit opgelost, demonstraties zijn er dus nog steeds

Ze gaan later over op bezettingsacties. In augustus 1989 kiezen de actievoerders voor het toenmalige CDA-huis aan de Dr. Kuyperstraat. De politie slaat met de wapenstok op hen in, om een man te arresteren die agenten zou hebben mishandeld. In 1991 houden Koerden korte tijd de Iraakse ambassade bezet als protest tegen Saddam Hoessein. Later in dat jaar moet de Japanse zaal van het Vredespaleis eraan geloven.