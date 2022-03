Koetshuis in RijswijkBuiten straks een ‘wijkontmoetingsplaats voor jong en oud’

Horeca-Os­cars voor de Mall en The Collector: ‘Superla­tie­ven schieten tekort’

Haagse ondernemers zijn in de prijzen gevallen bij de jaarlijkse Entree Awards. Zowel winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands als hotel The Collector kan een van de ‘Oscars van de Hospitality industrie’ in hun zak stoppen.

23 maart