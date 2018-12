Koffie en thee in geschrapte bushaltes

Beboet om weggewaaid papier

13:19 Carolien van der Ven heeft in een moment van frustratie geroepen dat ze helemáál geen papier meer gaat scheiden. Maar het besef dat een beter milieu begint bij jezelf is nog altijd sterker dan haar onbegrip over een boete die ze kreeg voor papier met haar naam erop dat op straat is gevonden door een toezichthouder. Het kan niet anders dan zijn gevallen of gewaaid uit de container waarin ze haar papier trouw deponeert.