Koffiehuis Kösem aan Kaapseplein afgelopen nacht beschoten

Slachtof­fer van schietpar­tij is man (18) uit Roosendaal, zoektocht naar meerdere betrokke­nen nog gaande

De man die maandagmiddag op de Melis Stokezijde in Den Haag in zijn been is geschoten, is een 18-jarige man uit Roosendaal. Na behandeling in het ziekenhuis is hij inmiddels weer thuis.

7 juni