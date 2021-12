Kogels, liefdesuitingen, een portret van Hitler: deze bomen dragen letterlijk geheimen met zich mee

Daar staat die. De poortwachter. Een immens grote, imponerende boom bij de ingang van het Haagse Bos. De beuk heeft een van de breedste kronen die er hier te zien is. Ofwel: een takkendek. De boom is vele maten hoger en breder dan zijn buurman. Om die reden moet de laatstgenoemde dan ook ruimte maken. Zo krijgt deze boom nog meer lucht om de hoogte én breedte in te schieten.



Waarom is deze boom zo bijzonder? Aan de hand van dit stukje natuur vertelt boswachter Mark Kras altijd het verhaal van ‘zijn’ bos. Een bos dat in de Tweede Wereldoorlog werd geruimd. Wat overbleef was een kale vlakte van het Malieveld tot Paleis Huis ten Bosch. Zodat de Duitsers goed overzicht hadden en de vijand goed en duidelijk in het vizier hadden. De Atlantikwall kwam tot in het bos. Daar vandaan schoten Duitsers raketten naar Engeland. ,,Er is tachtig tot negentig procent gekapt”, vertelt Kras.