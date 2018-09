‘Koken is een hobby, dat heb ik van m’n ouders’

Fay de Waal is een bijzondere. De 22-jarige studente Materiaalkunde aan de TU Delft woonde de eerste achttien jaar van haar leven in Sjanghai, als Chinese adoptiedochter van... Nederlandse ouders. Vier jaar geleden liet ze haar Chinese vaderland achter zich om in Delft te gaan studeren. Ze voelt zich thuis met haar vriendinnen in hun huis in de Wippolder, maar ze mist haar vrienden van vroeger.



,,Ik ben Nederlandse en Chinese tegelijk, spreek beide talen ook vloeiend. Dat is best een bijzondere achtergrond, ja. Het is soms wel moeilijk om dingen in Nederland te begrijpen. Schoolkinderen worden hier bijvoorbeeld veel minder gepusht dan in China. Je moet daar uitblinken in alles wat je doet; hier kan je met een zes wegkomen. En het respect voor anderen is in China vanzelfsprekend. Hier ontbreekt dat er nog wel eens aan. Maar ik heb leuke vrienden en vriendinnen en een heel interessante studie. Ik heb het naar mijn zin.”