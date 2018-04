'Koloniale' straatnamen Den Haag blijven gewoon hetzelfde

Het Deltaplein in Kijkduin blijft gewoon zo heten. De gemeente gaat niet in op de oproep van Groep de Mos om de naam te veranderen in het Michiel de Ruyterplein. Die vraag volgde op de storm van kritiek op koloniale straatnamen en beelden in Den Haag.

Wethouder Boudewijn Revis heeft vandaag laten weten niet van plan te zijn de naam van het plein of die van andere straten met koloniale namen in Den Haag te veranderen. Dat wordt volgens hem namelijk alleen gedaan ‘in uiterste noodzaak’. ,,Een straatnaam wordt niet gewijzigd als daar in het kader van vindbaarheid en veiligheid geen noodzaak toe is’’, aldus Revis in zijn antwoord.

Bij de suggestie van Groep de Mos – het Michiel de Ruyterplein – geldt ook nog dat er al een straat in Den Haag is – De Ruijterstraat in het Zeeheldenkwartier – die naar de misschien wel bekendste zeeheld uit de Nederlandse geschiedenis is vernoemd. Een nieuwe naam mag geen verwarring wekken met een al bestaande binnen Den Haag.

Dwangsom

Begin februari dreigden anti-slavernij activisten van De Grauwe Eeuw met een dwangsom richting de gemeente Den Haag. De 'koloniale' straatnamen moesten snel aangepast worden of in ieder geval voorzien van uitleg over de andere kant van het verhaal. Eerder verwijderde het Mauritshuis de buste van Johan Maurits uit de foyer. Ook in Rotterdam en Amsterdam werden aanpassingen gedaan aan namen van kunstinstellingen en scholen om niet herinnerd te worden aan het koloniale verleden.

Groep de Mos vond dat allemaal te ver gaan en deed daarom de oproep tot naamsverandering.