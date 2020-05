Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal

Maar hebben jij en Chloë niet allebei zo’n speeltentje op de kamer? Die komen vast goed van pas in deze periode waarin jullie, alleen op minstens twee meter afstand, naar oude mensen mogen zwaaien. Dan breekt kamperen in je kamer toch de zoveelste saaie dag? ,,M’n tentje?” schater je als ik dat ’s avonds tijdens het videochatten opper. ,,Dat tentje ligt onder m’n bed, opa. Ik heb op YouTube naar Enzo Knol gekeken die prinses Alexia interviewde. Dat boeit me meer dan een tentje.”