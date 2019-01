‘Kom met fiets naar Haagse Markt’

Graffiti

De stalling aan de Groenteweg staat er nu een klein jaar en werd onvoldoende gebruikt. ‘De fietsenstalling aan het Hobbemaplein is tijdens marktdagen vaak helemaal vol. Maar de nieuwe stalling aan de Groenteweg ertegenover moeten mensen kennelijk nog weten te vinden. Hier zijn nog vaak lege plekken’, meldde de gemeente in november.



Om hier verandering in te brengen, heeft Van Asten met tijdelijke graffiti eind november een verwijzing naar de fietsenstalling bij de Haagse Markt gespoten. Ook zijn er borden geplaatst met een verwijzing naar de stalling aan de Groenteweg rondom de Haagse Markt.



Het aantal gestalde fietsen aan de Groenteweg is sindsdien verdubbeld, tot blijdschap van Van Asten. ,,Door het aanbieden van gratis en bewaakte fietsenstallingen stimuleren wij het fietsgebruik in Den Haag.’’



De fietsenstalling Groenteweg heeft niet alleen fietsen overgenomen van de stalling Hobbemaplein: in beide stallingen samen zijn in de afgelopen maanden in totaal meer dan vijftien procent meer rijwielen geplaatst.



