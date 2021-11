Kom met regels voor accu’s voor het te laat is

Fotoserie Met zijn hoofd uit vliegtuig­raam­pje met 130 km/u fotogra­feer­de Bart Hofmeester verande­rend Nederland

Auto’s die over het Binnenhof rijden, het ministerie van Buitenlandse Zaken dat nog in aanbouw is, en een speeltuin op de plek waar nu attractiepark Drievliet zit. Het is bijna niet meer voor te stellen. Oude luchtfoto’s te zien in het onlangs uitgegeven fotoboek ‘t Haagsche Land vanuit de wolken bewijzen dat Den Haag en omliggende gemeenten er decennia geleden heel anders uit zagen.

6 november