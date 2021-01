‘Kom niet meer met de auto naar Meijendel, parkeerterrein nu al helemaal vol’

Pim Mossel van Inter Rijswijk werkt op de intensive care in het HMC: ‘Sport is maar relatief’

1 januari Sport is relatief. Dat dringt de laatste maanden extra door bij Pim Mossel. Hij is volleyballer van Inter Rijswijk en werkt als fysiotherapeut op de intensive care in het HMC Westeinde. ,,Ik zou graag weer een wedstrijdje volleyballen, maar kan door mijn werk alles goed relativeren.”