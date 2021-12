Kom op met die camera’s, want het moet maar eens afgelopen zijn met het neerkeilen van je meuk

Garoeda in een nieuw jasje: dit is wat er gaat gebeuren met het iconische pand aan de Kneuter­dijk

Op de hoek van de Kneuterdijk in Den Haag is volgend jaar toch een vleugje Garoeda te vinden. Het restaurant dat een van de eerste Indonesische eetgelegenheden in Nederland was, ging vorig jaar failliet. De Haagse mede-eigenaren Sophie Hadjidakis (33) en Mady Wigleven (41) brengen het icoon terug. Wel in een geheel ander jasje.

22 december