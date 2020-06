Komen er toch weer vreugdevuren komende jaarwisseling?

Voor de komende jaarwisseling zijn er weer vergunningen aangevraagd om een vreugdevuur te maken in Scheveningen en Duindorp. Maar of ze ook daadwerkelijk kunnen doorgaan is nog even afwachten.

Scheveningen en Duindorp hebben de vergunningsaanvragen al de deur uitgedaan, Laak en Escamp doen dat binnenkort waarschijnlijk. Of de vreugdevuren überhaupt kunnen doorgaan is niet duidelijk, dat hangt onder meer af van de coronabeperkingen. Dit soort evenementen zijn namelijk voorlopig verboden.

Toch is waarnemend burgemeester Remkes positief. ,,Indien de Rijksoverheid vanavond in de persconferentie aankondigt over te gaan tot een versoepeling van de huidige maatregelen in het kader van samenkomsten en evenementen, zal moeten worden bezien onder welke (aanvullende) voorwaarden de vreugdevuren kunnen worden georganiseerd. De organisatoren van de vreugdevuren zijn zich hiervan ook bewust”, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

Smeulende deeltjes

Tijdens de vorige jaarwisseling waren er geen vreugdevuren. De organisatoren kregen geen vergunning van de gemeente, onder meer omdat ze geen verzekering konden afsluiten. Het jaar daarvoor, op 1 januari 2019, ging het mis bij het vreugdevuur op het strand bij Scheveningen. De wind blies de smeulende deeltjes naar het dorp. Daardoor ontstond groot gevaar en veel schade.

De houtstapels van Scheveningen en Duindorp waren veel hoger dan afgesproken, maar de gemeente deed daar te weinig tegen. Die conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid leidde tot het vertrek van burgemeester Pauline Krikke.

Strenge regels

Om herhaling te voorkomen, gelden er nu strenge regels. Remkes: ,,Het advies van Brandweer Haaglanden was en blijft om – onder voorwaarden – maximale afmetingen te hanteren voor in bebouwd gebied 5x5x3 meter/75 m3 en voor op het strand 10x10x10 meter/1000 m3, met maximaal twee vuurstapels op het gehele strand van de gemeente Den Haag.” Deze afmetingen zijn ingesteld om het brandvermogen van de stapel in relatie tot de benodigde bluscapaciteit te kunnen beheersen. Daarnaast mogen de bouwers ook geen hulpmiddelen meer gebruiken waardoor de stapel sneller in brand vliegt.

Rausen

Vroeger had vrijwel elke straat in Den Haag zijn eigen vreugdevuur. Bewoners gingen kerstbomen ‘rausen’ en maakten daar hoge stapels van. Dat leidde elk jaar tot rellen en schade. Daarom werden de vuren in de jaren negentig verplaatst en centraal georganiseerd.