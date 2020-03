Komende weken en maanden is het opletten geblazen. Is dat erg? Welnee. Zo is het leven nu even

En dat terwijl het virus, zo was bekend, rondwaarde in de Opera. Nu weten we van deze eigenaar dat ’ie zich vaker eigenaardig gedraagt. Zo stopte hij twee nachtvergunningen, die hij na een tip van Richard de Mos had verkregen, in twee lege bv’s. Dit is echter een nieuw hoogtepunt in zijn ondernemerslust. De Opera kent meerdere zalen, als je de mensen daarover verspreidt heb je in iedere zaal honderd man. Probleem opgelost. Toch?