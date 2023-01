Kompaan, Haagsche Broeders en meer tijdens Haags Winterbierfestival

In het weekend van 3 en 4 februari kunnen bierdrinkers terecht in de ‘Tent’ (een biertuin binnen) op de Grote Markt voor meer dan zestig soorten bieren, die door de brouwers zelf worden getapt.



Onder meer het aanbod van het Haagse Kompaan en Haagsche Broeders maken onderdeel uit van de selectie speciaalbieren.



Er is niet alleen bier op het festival, ook is er eten en kan er gedanst worden in de tent. De entree is gratis.