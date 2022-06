Kompaan opent binnenkort tweede proeflokaal in centrum van Den Haag

Eigenaar biermerk Kompaan bijna radeloos: ‘Ik probeer al een jaar mijn vaste lasten terug te krijgen’

Een op de tien ondernemers in Den Haag die gebruik heeft gemaakt van de landelijke steunmaatregelen vanwege de coronacrisis is alsnog in financiële problemen geraakt. ,,Iedereen denkt dat het wel meevalt, omdat we niet failliet zijn gegaan. Maar het moet toch ergens vandaan komen.’’

8 december