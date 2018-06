'Komst Escher Museum naar ambassade cruciaal'

Bed and breakfast in Hofkwar­tier gekroond tot beste van Nederland

20 juni Bed and Breakfast Bacán in Den Haag is het beste B&B van Nederland in de categorie van vier tulpen. Daarmee troeft het 234 B&B's in dezelfde klasse af. Volgens eigenaar Marc Horsten speelt 'de perfecte locatie' in het Hofkwartier een sleutelrol.