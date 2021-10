Komt er na mislukkingen toch een derde middelbare moslimschool in Nederland? ‘Genoeg handtekeningen ouders’

Om een aanvraag in te kunnen dienen voor een nieuwe islamitische school zijn namelijk 650 handtekeningen nodig van ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar. Dat aantal is ruimschoots gehaald. Dat is vooral te danken aan de campagne van moskeeën, onderwijsinstellingen en vrijwilligers in Den Haag, voor wie de komst van een middelbare school op islamitische grondslag erg belangrijk is.