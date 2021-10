Komt er na mislukkingen toch een middelbare islamitische school in Den Haag? ‘Genoeg handtekeningen ouders’

De derde islamitische middelbare school in Nederland is een stap dichterbij gekomen. Het was deze week heel spannend of het initiatief in Den Haag genoeg steun zou krijgen vanuit de islamitische gemeenschap. Maar inmiddels zijn de benodigde steunbetuigingen van ouders alsnog binnengehaald.

Om een aanvraag in te kunnen dienen voor een nieuwe islamitische school waren 650 handtekeningen nodig van ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar. Dat aantal is ruimschoots gehaald. Dat is vooral te danken aan de steun van moskeeën, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en vrijwilligers in Den Haag, voor wie de komst van een middelbare school op islamitische grondslag erg belangrijk is.

Geen haast

Moslims proberen al heel lang een islamitische middelbare school op te richten in de de hofstad, maar tot u toe zonder resultaat. Vorig jaar leek het bijna te lukken toen het Rotterdamse Avicenna College, de eerste islamitische middelbare school in Nederland, toestemming kreeg om hier te starten. Maar na interne problemen, lijkt dat nu van de baan.

Het Aida College is in dat gat gesprongen. Volgens initiatiefnemer Turan Narcicegi is de behoefte aan islamitisch voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving nog steeds groot. Veel leerlingen moeten nu naar Rotterdam.

Moskeeën

Maar voordat ze de aanvraagprocedure konden opstarten, hadden ze dus eerst de steun nodig van de islamitische gemeenschap in deze stad. En die hebben ze dus volop gekregen. Vooral nadat moskeeën en andere islamitische instellingen ouders met schoolgaande kinderen opriepen om achter het initiatief te gaan staan. Uiteindelijk zijn er zelfs meer handtekeningen opgehaald dan nodig was: 778.

De initiatiefnemers reageren verheugd. ‘Den Haag heeft hiermee laten zien dat het een eenheid kan vormen.’ Het is volgens hen belangrijk dat dit zo blijft. ‘De eerste fase is compleet, maar we hebben nog een lange weg te gaan voordat we daadwerkelijk mogen starten’, laten zij weten.

Quote We zijn er nog niet hè, dit is pas het begin. Maar de belangrijk­ste stap is gezet Abdelhamid Taheri

Eerder zijn al pogingen ondernomen om een islamitische school op te richten in Den Haag. Maar tot op heden zijn die allemaal mislukt. Of ze kregen geen toestemming van de gemeente, of er was onvoldoende steun vanuit de gemeenschap of vanwege interne conflicten. Maar voorzitter Abdelhamid Taheri van de conservatieve Haagse as-Soennah moskee, één van de vele gebedshuizen en verenigingen die de school steunt, heeft er alle vertrouwen in dat het dit keer wel lukt. ,,Vooral omdat er veel draagvlak is vanuit de gemeenschap.’’ Het Aida College moet volgens de initiatiefnemers een ‘open en transparante’ school worden naar voorbeeld van het Rotterdamse Avicenna.

Volgens Fahid Akachar, voorzitter van Moskee Annour in Den Haag, is het verschil tussen dit initiatief en de vorige pogingen dat er niet slechts één moskee of organisatie achter zit. ,,Het is een breed gedeeld initiatief, dat door alle moskeeën en veel mensen van verschillende afkomst in Den Haag wordt gesteund.’’ Er zijn tientallen vrijwilligers mee bezig geweest. ,,Ik ben zelf ook dag en nacht bezig geweest.’’

Het verzamelen van voldoende handtekeningen heeft in het begin wel wat moeite gekost. ,,Want je moet inloggen, je Digidcode invoeren en allerlei andere handelingen doen. Veel mensen hadden ook zoiets van: het komt wel goed. Maar dat viel in het begin tegen. Maar vooral in de laatste weken is het hard gegaan.’’

Aanvraag

In een grote stad als Den Haag hoort een islamitische middelbare school, vinden de voorzitters ,,Maar we zijn er nog niet hè, dit is pas het begin. Er moet nu eerst een aanvraag worden ingediend bij het ministerie en die moet kijken of het aan alle voorwaarden voldoet. Maar de belangrijkste stap is gezet.’’

