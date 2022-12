Komt er nog een mispeer bij in tunnelland? Den Haag is klaar voor de volgende budgetblunder

Steeds meer mensen bij Den Haag op de bon voor rijden met alcohol op of onder invloed van drugs

In de eerste tien maanden van dit jaar zijn er al meer mensen door de politie betrapt op rijden onder invloed dan in heel 2021. Zo ook in de regio Den Haag. Wassenaar spant de kroon met een toename van 123,6 procent. In absolute getallen waren dat er in 2021 55 en dit jaar 123.

