Komt George Clooney hier wonen en hond Chica voor baasje doodgereden: dit zijn onze meest gelezen verhalen

Gaat George Clooney in dit stadje wonen?

Ze weten het zeker, acteur George Clooney is binnenkort hun wereldberoemde buurman. Voor 2,6 miljoen euro bezit hij een buitenhuis in de duurste straat van een Nederlands stadje. ,,Wij kwamen hier in de Albert Heijn ook de dochter van Poetin tegen, dus waarom zou dit niet waar zijn?”

TU Delft doet baanbrekende ontdekking die computers honderden keren sneller moet maken

Een onderzoeksteam van de TU Delft heeft een belangrijke ontdekking gedaan op het gebied van supergeleiders. Het gaat om een doorbraak in de ontwikkeling naar een nieuw soort supercomputer. Supergeleiders kunnen niet alleen elektronica honderden malen sneller maken, ze werken ook zonder energieverlies.

Man in Duits legeruniform vindt het ‘grappig’ om op sterfdag Adolf Hitler over straat te lopen

Een man vond het ‘grappig’ om op de sterfdag van Adolf Hitler, een paar dagen voor dodenherdenking, in een Duits legeruniform door Scheveningen te lopen. Voor veel mensen zeer kwetsend. Maar is het eigenlijk strafbaar?

Tienduizenden Hagenaars hebben recht op eenmalig extraatje van 900 euro

Nog tienduizenden Hagenaars hebben recht op een eenmalig extraatje van liefst 900 euro. Met die welkome gift kunnen ze hun torenhoge energierekeningen betalen. ,,De nood is enorm, compleet over de top.”

Catherine Keyl openhartig over haar ‘Oorlogsvader’

Door corona heeft het lang geduurd, maar nu mag Catherine Keyl eindelijk lezingen geven over haar boek Oorlogsvader, waarin de voormalige tv-presentatrice verhaalt over haar Haagse jeugdjaren in het gezin van een door de oorlog getraumatiseerde vader. ,,Ik ben verbijsterd over de vaak ontzettend goede vragen van kinderen hier en nu.’’

Dit is waarom de winkels in Zoetermeer ondanks dodenherdenking tot 22.00 uur open mogen

In Zoetermeer mogen winkels op 4 mei tot 22.00 uur openblijven. Dat botst echter met dodenherdenking om 20.00 uur. Het feit dat de gemeente Zoetermeer winkels hierin vrijlaat, leidt tot veel onbegrip in de stad.

Jongen (18) die medegevangene Louc doodstak, handelde uit ‘zelfverdediging’

De 18-jarige Hagenaar die in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda medegevangene Louc (19) doodstak, deed dat volgens zijn advocaat Asha Neermawatie Nandoe uit zelfverdediging. ,,Hij voelde zich daar totaal niet veilig.”

Hond Chica voor ogen van baasje doodgereden, bestuurder rijdt gewoon door: ‘Onbegrijpelijk’

Een dag nadat op de Paul Steenbergenlaan in Den Haag een hondje is doodgereden, gebeurt hetzelfde in Scheveningen, op de Zwolsestraat. Ook dit keer rijdt de bestuurder door, zonder zich om het beestje te bekommeren. Baasje John Kattenstaart spreekt er schande van. ,,Het is onbegrijpelijk dat je hier mee weg komt.”

Kleinste parkje ter wereld is nu helemaal van de aardbodem verdwenen

Het kleinste parkje van de wereld is verdwenen. Het mini-perkje lag in de schaduw van het Binnenhof, maar nu het regeringscentrum grondig vertimmerd wordt, is het in geen velden of wegen meer te bekennen. ,,Ik denk niet dat het nog bewaard is gebleven.’’

