Koning, burgemeester en minister-president eren veteranen komende zaterdag

Het eerbetoon aan de ruim 100.000 Nederlandse veteranen, van de Tweede Wereldoorlog tot en met de missies van nu die zich hebben ingezet in dienst van de vrede, vindt dit jaar plaats in de Koninklijke Schouwburg.



Tijdens de viering vertellen veteranen over hun ervaringen op missies onder moeilijke omstandigheden in Afghanistan, Nederlands-Indië en Sarajevo en hun tijd naderhand terug in Nederland. Zowel koning Willem-Alexander, burgemeester Jan van Zanen en minister-president Mark Rutte zullen aanwezig zijn.



Het programma wordt live uitgezonden, er zijn geen publieke activiteiten.