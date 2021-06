Koning ging op in de mensenmassa op de Marktweg: ‘Je ziet dat hij geniet’

Het is acht uur ’s avonds. Op de hoek van de Marktweg en Lau Mazirellaan stopt een verlengde Audi met een AA-kenteken. De deur gaat open en koning Willem-Alexander stapt uit. Over één uur speelt Oranje tegen Oostenrijk.

Volledig scherm © AD Dat meen je niet, klinkt het als de beroemde stadsgenoot op de oranje menigte afstapt. Ze hadden geen idee dat hij zou komen. In de straat wapperen de 14 kilometer oranjevlaggetjes. Er staat dan nog maar een man of dertig buiten. Een volkszanger zingt smartlappen. Ook O, o, Den Haag komt voorbij.



En dan gaat het snel. Van alle kanten komen mensen aan. Van dertig naar honderd bewoners die zich om de koning heen verdringen. Ja, een enkeling dringt zich aan hem op en geeft zelfs een hand. Mensen gaan naast de koning staan voor een selfie. Anderhalve meter afstand is geen optie. Het is niet te doen. De koning geniet zichtbaar van het enthousiasme en hij gaat graag op in deze menigte.

Wit overhemd

De koning, burgemeester en de twee initiatiefnemers Danny en Raymond Zwennes lopen naast elkaar door de straat. De hoge gasten allebei de mouwen van hun witte overhemd opgerold, de broers in het oranje. Voor hen zo'n zes fotografen, achter hen de stoet straatbewoners. Mensen roepen van alles. ‘Hee Willie’, is vaak te horen. Ambtenaren van Rijksvoorlichtingsdienst sommeren fotografen constant om door te lopen en niet te dichtbij te komen. Dat gebeurt ook bij de mensen die achter de koning lopen. Zo ontstaat er een cirkel om het viertal heen. Anderhalve meter afstand is het niet.

Tekst gaat verder onder de video.

De vier Hagenaars praten tijdens het lopen over de versierde straat. Je ziet dat de koning geniet. Al snel gaat het gesprek verder over voetbal. De geblesseerde Matthijs de Ligt speelt weer. De koning denkt dat Oranje daardoor gaat winnen. Dit alles duurt bij elkaar vijf minuten.

Volledig scherm © AD

De koning en Jan van Zanen lopen het huis van een van de initiatiefnemers in. De koning krijgt de tuin te zien waar de hele familie Zwennes straks naar de wedstrijd kijkt. Op de grond ligt kunstgras. Daarop tien witte plastic stoeltjes, allemaal gericht op de gigantische flatscreen.

De hele familie in de Haagse portiekwoning is overdonderd, dankbaar en blij. De koning in je achtertuin. Van Zanen wordt een belofte ontlokt. Als Oranje de finale haalt, komt hij terug om in de tuin te kijken.

Quote Dit is de kroon op ons werk Danny Zwennes

,,We gaan er een mooie avond van maken’’, zegt koning Willem-Alexander, vlak voordat hij weer in zijn Audi stapt. Hij loopt de tuin weer uit naar de straat waar de mensenmassa staat. Zijn auto staat al ronkend op hem te wachten. De koning groet de mensen, zegt dat hij de saamhorigheid in de straat fantastisch vindt en dat Oranje daarvoor staat. De bewoners scanderen ‘Marktweg’, ‘Marktweg’. Breedlachend stapt hij in. Alles duurde bij elkaar 15 minuten. De straat blijft vol ongeloof achter. ,,Dit is de kroon op ons werk,‘’ zegt Danny Zwennes natrillend van wat hem net overkwam.

Alle selfies worden bekeken. Er wordt nagepraat. De zanger begint weer aan zijn smartlappen. Het feest gaat nog even door. Tot de organisatie de bewoners oproept om naar huis te gaan. De spelers van Oranje staan klaar om tegen Oostenrijk te spelen, dan nog niet wetend dat ze met 2-0 gaan winnen. De Marktweg stroomt leeg.

Volledig scherm © AD

Volledig scherm © AD

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.