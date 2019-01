Koning, koningin en prinsessen zijn sinds vandaag Hagenaars

Het koninklijke gezin was gisteren verhuisd van de Eikenhorst in Wassenaar naar Huis ten Bosch in Den Haag. Het gezin woonde sinds 2003 op de Eikenhorst. De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zijn er opgegroeid. De oudste twee kinderen gaan in Den Haag naar de middelbare school.



Stadhouder prins Frederik Hendrik, een zoon van Willem van Oranje, gaf in 1645 opdracht voor de bouw van Huis ten Bosch. Het paleis is in de afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd. Dat is nog niet helemaal klaar. De laatste werkzaamheden zijn waarschijnlijk in het voorjaar afgerond. De renovatie kostte 63 miljoen euro, aanmerkelijk meer dan de 35 miljoen euro waarvan eerst werd uitgegaan.



De koning beschikt over drie paleizen. Behalve woonpaleis Huis ten Bosch zijn dat het werkpaleis Noordeinde in Den Haag en het Koninklijk Paleis Amsterdam, een ontvangstpaleis op de Dam in de hoofdstad.