Koning mag nog geen zonnepanelen op dak Huis ten Bosch

Zonnepanelen

Koningin Beatrix had zich in april 2011 bij een bezoek aan het zonnepanelenfabriek Solarwatt in Dresden tijdens een staatsbezoek aan Duitsland al eens beklaagd over de bureaucratische hindernissen die de plaatsing van zonnecollectoren zelfs voor de kas van Huis ten Bosch in de weg stonden. ,,Ergerlijk als je voor zoiets geen toestemming krijgt", zei ze.



Nederland kon wat dat betreft nog een voorbeeld nemen aan Duitsland, zo meende ze. ,,Met behulp van de zon zou het mogelijk zijn om ons energieprobleem op te lossen", aldus de destijds meereizende Willem-Alexander. Zeven jaar later zijn enorme vorderingen gemaakt en is het denken over zonne-energie ook verder geëvalueerd. Vandaar wellicht dat de koning tijdens het gesprek met de flatbewoners bij een aantal bezwaren en problemen die ze opsomden steeds met nadruk stelde dat dit of dat 'nóg' niet kon.