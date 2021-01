Koning op stap met Haagse burgemeester Jan van Zanen tijdens nieuwjaarsnacht

De koning bracht een bezoek aan het regionaal crisiscentrum van de Veiligheidsregio Haaglanden De Yp, de gemeenschappelijke meldkamer, politiebureau Hoefkade en het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde.

Meldkamer

In de gemeenschappelijke meldkamer komen alle regionale meldingen binnen die via alarmnummer 112 worden gedaan. De koning ging daar in gesprek over het werk tijdens de jaarwisseling, over het afhandelen van de meldingen en over het coördineren en aansturen van de inzet van de hulpdiensten.

Bij politiebureau Hoefkade sprak hij met schoonmakers die de hele avond en nacht op straat bezig zijn met het verwijderen van potentieel brandgevaarlijk materiaal om incidenten en brandjes zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast sprak de koning ook met politieagenten die het bureau als uitvalsbasis gebruiken voor hun diensten in de binnenstad tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe jaar.

Het bezoek werd afgesloten in HMC Westeinde. Hier spraken de koning en de leden van de driehoek met artsen en verpleegkundigen over hun ervaringen op oudejaarsavond en tijdens de nieuwjaarsnacht. Ook werd een bezoek gebracht aan de spoedeisende hulp.

Opgeluchte arts

In het HMC-ziekenhuis staat een opgeluchte arts Mischa Veen. ,,We hebben echt maar een handjevol mensen gehad. Maar drie vuurwerkslachtoffers en geen van alle ernstig.” Volgens hem was het een rustige jaarwisseling voor het ziekenhuispersoneel door de combinatie van het vuurwerkverbod en de gesloten kroegen. ,,Daar hebben we het normaal gesproken het drukste mee. Je hebt een paar dozijn vuurwerkletsels en de hele nacht mensen die binnenkomen die zo dronken zijn dat ze van hun fiets vallen, dat ze niet meer wakker kunnen worden, die in vechtpartijen belanden. Daar hebben we maar een fractie van binnengekregen.’’

