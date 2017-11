Koning opent mega-ministerie

Ook blinde kan nu uit de voeten op station

18:11 Het kostte jaren om voor elkaar te krijgen, maar nu zijn alle 410 treinstations in dit land ook toegankelijk voor blinde en slechtziende reizigers. In totaal is 90 kilometer aan geleidelijnen aangelegd. Van de vier grootste stations, waaronder Den Haag Centraal, zijn bovendien voelbare stationsplattegronden gemaakt.