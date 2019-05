Koning opent nieuw Indisch centrum in Den Haag

Petitie voor behoud A Walk in the Park

11:49 Gemeentebelangen in Leidschendam-Voorburg is direct een petitie gestart om het gratis stadsfestival A Walk in the Park te behouden in Voorburg. Initiatiefnemer Dave Fisser van het festival in Park Vreugd en Rust liet gisteren weten dat het evenement volgend jaar niet terugkomt omdat het financieel niet meer is rond te breien.