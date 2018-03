Koning van Jordanië spreekt studenten toe in theater Diligentia: 'de Islam predikt respect'

Op twee verdiepingen feesten bij Popcake

Popcake, een stapavond voor de gayscene en ander homovriendelijk publiek in Den Haag, breidt in het vijfde jaar dat het feest bestaat uit. Op 23 maart is het weer zover, maar dan kan het publiek niet alleen op de bekende 42ste verdieping van The Penthouse aan het Rijswijkseplein 787 terecht.