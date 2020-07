‘Koning van Transvaal’ houdt niet zo van klagen: ‘Dit is de mooiste wijk van Den Haag’

Voor de deuren van de historische Julianakerk, die nu al enkele jaren dienst doet als mediterraan restaurant én als ontmoetingsplek in de wijk (Juliana Plaza), staat Atalay druk te bellen. Ondertussen groet hij meerdere mensen die langslopen. Als hij ophangt, begint hij meteen enthousiast te vertellen over zijn geliefde wijk. ,,We staan hier midden in de wijk. Dit is het kloppend hart van Transvaal. Hier organiseren we allerlei sociale activiteiten om Transvaal op de kaart te zetten’’, vertelt hij trots. Het ‘icoon van verbondenheid’, noemt hij de kerk.