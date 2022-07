Koning viert 25-jarig jubileum van eerste Krajicek Playground die een cheque krijgt van 250.000 euro

John van Zweden maakt opvallende carrièremo­ve om dochter (19) met 22q11-syn­droom te steunen

Officieel hoeft hij waarschijnlijk nooit meer te werken, maar stilzitten zit niet in de aard van John van Zweden. De 60-jarige ondernemer, onder meer bekend van zijn investering in voetbalclub Swansea City en één van de grootste behangwinkels van ons land, is sinds dit weekend ook te boeken als trouwambtenaar. En dat wordt vanuit het hele land al massaal gedaan, terwijl zijn volledige salaris naar de stichting gaat die zich inzet voor zijn 19-jarige dochter met het 22q11-syndroom.

