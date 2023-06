Koning Willem-Alexander en Mark Rutte zaterdag bij eer van 100.000 Nederlandse veteranen

met video Vaste lunchroom­klant Rutte helaas niet op bruiloft van eigenaar Richard: ‘Joe Biden kon niet verzet worden’

Richard de Fontaine is zo Brits als een rode dubbeldekker. Zelfs nu de eigenaar van lunchroom Scallywags in het centrum van Den Haag een Nederlands paspoort heeft. Met een tweeling op komst en Mark Rutte op het terras is zijn leven nooit saai. En dan gaat het voormalige model ook nog trouwen. ,,Tijd voor bubbels!”