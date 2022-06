Koning Willem-Alexander en Rutte naar Nederlandse Veteranendag

Sluiswach­ters­huis­je drie jaar verbouwd tot restaurant: ‘Zeilers bellen vanaf zee dat ze eraan komen’

Max Schelvis (34) en zijn compagnons begonnen midden in de coronapandemie een luxe restaurant en traiteur in Scheveningen. Na drie jaar verbouwd te hebben in het oude sluiswachtershuisje wilden ze in december 2020 opengaan. Het restaurant moest echter nog zes maanden dicht blijven, alleen de traiteur mocht open. Ondanks alle tegenslagen is de Gastrovino La Liguria nu wel uitgegroeid tot een succes.

