Koning Willem-Alexander hoopt dat 100.000 mondkapjes maken in Vadercentrum niet nodig is

3 februari EINDHOVEN - Waarmee had de koning zijn echtgenote verrast en wat is zijn geheim voor een lang en gelukkig huwelijk? Vragen die dinsdag tijdens een digitaal bezoek van zijne majesteit Willem-Alexander aan Eindhovense sportverenigingen niet gesteld werden. Een tikkeltje ongepast ook wellicht maar een kleine felicitatie voor zijn 19e trouwdag had er toch wel vanaf gekund.