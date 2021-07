Koning Willem-Alexander opent Olympic Festival op het strand van Scheveningen

videoKoning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag het TeamNL Olympic Festival op het strand van Scheveningen geopend. Het sportstrand van Scheveningen fungeert ruim twee weken lang als Nederlandse dependance voor de Olympische Spelen in Tokio.

,,De spelen van de doorzetters’’, noemt Anneke van Zanen, voorzitter van NOC*NSF het sportief evenement dat in de nasleep van de coronacrisis met veel beperkingen te maken heeft. Japan zit hermetisch op slot, olympische deelnemers zitten in een bubbel en moeten het zonder de steun van publiek, familie en vrienden stellen. Het Olympisch dorp dat op het strand van Scheveningen is opgebouwd dient als goedmakertje.

In het Beach Stadium kan op grote televisieschermen naar de olympische nummers in Tokio worden gekeken. Actief meedoen kan ook. Diverse sportbonden zijn op het terrein vertegenwoordigd waar jong en oud kunnen kennismaken met diverse olympische disciplines. Zo heeft de watersportbond een bassin laten vullen met drie miljoen liter waar kinderen tot en met veertien jaar kunnen zeilen, windsurfen, kanovaren of suppen.

Hèt thuisblijfevenement

Volgens burgemeester Jan van Zanen is het Olympic Festival hèt thuisblijfevenement van Nederland tijdens de Olympische Spelen en de Paralympics. ,,Een festival waar deze stad geknipt voor is”, zegt hij. ,,Den Haag staat bekend als de sportstad aan zee. In 2030 willen we dat alle Hagenaars sporten en bewegen.”

Koning Willem-Alexander tijdens de opening van TeamNL Olympic Festival op het sportstrand van Den Haag. Het festival staat drie weken in het teken van de Olympische Spelen die plaatsvinden in Tokio.

Om die ambitie te bereiken zijn er tijdens de spelen ook op acht andere locaties in de stad gratis sportactiviteiten. Via de hashtag #ohohtokyo roept Van Zanen iedere Hagenaar op om via sociale media de 27 Haagse topsporters die op de Olympische Spelen in actie komen te steunen.

Op het festivalterrein is ook de medaillespiegel van de Nederlandse deelnemers te zien. Anneke van Zanen - geen familie van de burgemeester - hoopt op dertig medailles. Alle winnaars wacht een huldiging - met publiek - in het Beach Stadium.

